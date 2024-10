PIB dos EUA tem crescimento sólido, mas abaixo do esperado antes das eleições

A economia dos Estados Unidos teve um crescimento sólido, de 2,8% no terceiro trimestre, mas abaixo do esperado, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (30), seis dias antes das eleições presidenciais.

A maior economia do mundo cresceu no período de julho a setembro impulsionada pelo consumo e gastos públicos. O crescimento de 2,8% é inferior aos 3% no segundo trimestre, segundo a estimativa preliminar do Departamento de Comércio.

Os analistas esperavam um crescimento do PIB de 3%, segundo o consenso do Briefing.com.