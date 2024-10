Segundo candidato presidencial do Equador denuncia ameaças de morte

Desde 2023, cerca de uma dúzia de políticos foram assassinados no Equador, país que passou de um território pacífico a um centro de operações do narcotráfico e do crime organizado.

Durante a campanha presidencial daquele ano, o centrista Fernando Villavicencio foi assassinado por sicários ao sair de um comício em Quito.

O Equador tornou-se um dos países mais violentos do mundo, com uma taxa recorde de 47 homicídios por 100 mil habitantes em 2023, frente aos 6/100.000 de 2018.

