Sem artilheiro Terceros, Bolívia anuncia convocados para jogos contra Equador e Paraguai

Defensores: Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Efraín Morales (Atlanta United, Estados Unidos), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Luis Barbosa (Aurora), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Carlos Fernández (Akron, Rússia) e Luis Paz (Bolívar).

Meio-campistas: Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger, Argélia), Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (LDU, Equador), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Boris Céspedes (Yverdon Sport, Suíça), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos, Brasil) e Jeyson Chura (The Strongest).

Atacantes: Lucas Chávez (Al Taawon, Arábia Saudita), José Martines (Always Ready), Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grécia) e César Menacho (Blooming).

