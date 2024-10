Trump sobe em caminhão de lixo após deslize de Biden

Vestindo um colete laranja fluorescente, o candidato à Casa Branca Donald Trump subiu nesta quarta-feira em um caminhão de lixo, aproveitando-se de um deslize do presidente Joe Biden em uma fala sobre os apoiadores do republicano.

"O que vocês acham do meu caminhão de lixo? Este caminhão é uma homenagem a Kamala e Joe Biden", disse Trump no banco do passageiro, referindo-se primeiramente à sua adversária nas eleições.

A polêmica começou com os republicanos, após um dos participantes de um comício de Trump em Nova York dizer que Porto Rico é como "uma ilha flutuante de lixo". Ao comentar o assunto, Biden disse: "O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana."