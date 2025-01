A nova aposta do Gusttavo Lima não é uma bet

Esta é a newsletter TixaNews. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Está rolando um tchê tcherere tchê tchê na The Family, que não entendeu nada da grande novidade do dia: Gusttavo Lima anunciou que vai ser candidato a presidente em 2026. Se segura, BRASEW, que a eleição já começou e a direita tem mais candidato que processo seletivo do BBB. E na cartinha de hoje ainda tem o Nunes, o Paes, o Maduro e toda a treta violenta nos Estados Unidos.

Antes de seguirmos, aposto que tem gente se perguntando que The Family é essa. Dou uma chance: começa com B e termina com naro e no meio tem Messias.

Um bom resumo do processo seletivo do BBB 2026 está assim: Bolsonaro está inelegível, mas diz que vai ser candidato. Tarcísio, o governador que se acha o Thor, diz que não quer, mas é mais candidato que Bolsonaro. Os filhos Bolsonaros devem olhar com cara de quem diz: e eu? Ainda tem o Pablo Marçal que a essas alturas já está vendendo curso de como fazer uma campanha eleitoral e quase vencer.