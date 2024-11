Corinthians perde para Racing (2-1) e está fora da Sul-Americana

A equipe de Avellaneda tentará seu primeiro título internacional desde 1988, quando conquistou a Supercopa Sul-Americana, justamente contra o Cruzeiro.

A final da Copa Sul-Americana, segunda maior competição de clubes do continente, será disputada no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai.

- Corinthians sai na frente -

Depois do empate em 2 a 2 no jogo de ida em São Paulo, há uma semana, o Corinthians precisava vencer fora de casa para avançar à final.

Longe de esperar, o time brasileiro começou agressivo e antes mesmo do primeiro minuto quase abriu o placar com um cruzamento que passou pelo goleiro Gabriel Arias, mas o zagueiro García Basso conseguiu desviar quando a bola ia na direção de Yuri Alberto, que entrava sozinho para marcar.

Com mais alternativas ofensivas, o time brasileiro não demorou para sair na frente, com uma jogada combinada entre Memphis Depay e Yuri Alberto, que bateu cruzado de esquerda para mandar a bola para as redes.