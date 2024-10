Espanha prossegue com as buscas por vítimas após 'inundações do século'

As equipes de resgate espanholas prosseguiam nesta quinta-feira (31) com as buscas por vítimas das piores inundações em mais de 50 anos no país, que deixaram pelo menos 95 mortos e vários desaparecidos.

Quase mil militares foram mobilizados, principalmente na região de Valência, leste do país, ao lado de bombeiros, policiais e socorristas que tentam localizar eventuais sobreviventes e retirar os destroços provocados pela tempestade.

O balanço mais recente anunciado pelas autoridades menciona 95 mortos, 92 deles na Comunidade Valenciana, a região mais afetada. Duas pessoas faleceram na vizinha Castilla-La Mancha e uma na região da Andaluzia.