Norris espera 'batalha mais limpa' com Verstappen no GP do Brasil

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) declarou que o holandês Max Verstappen sabe "no fundo" que errou e precisa mudar seu estilo de pilotagem, depois que o piloto da Red Bull recebeu duas penalizações de dez segundos por sua agressividade no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no último domingo.

Norris, que está 47 pontos atrás de Verstappen faltando quatro corridas para o final da temporada, foi jogado para fora da pista duas vezes na corrida no México, mas terminou em segundo. Verstappen foi o sexto.

"Nós não conversamos", disse o britânico durante entrevista nesta quinta-feira (31) no Autódromo de Interlagos, onde neste fim de semana será disputado o GP do Brasil. "Eu não acho que precisamos conversar. Não tenho nada a dizer".