Irã ameaça Israel e EUA, drones são lançados do Iraque para o território israelene

No sábado, a "Resistência Islâmica no Iraque", uma coalizão de grupos armados pró-Irã, assumiu a responsabilidade pelos lançamentos de drones a Eilat, no sul de Israel, às margens do Mar Vermelho.

O Exército israelense afirmou ter interceptado três drones sobre este mar aproximando-se pelo leste.

Em 26 de outubro, Israel atacou bases militares no Irã em resposta a seu lançamento de mísseis contra o território israelense em 1º de outubro.

"A resposta à agressão do inimigo [26 de outubro] será firme, ponderada e poderosa, e irá além da compreensão do inimigo", ameaçou Ali Mohammad Naini, porta-voz da Guarda Revolucionária.

Da fronteira sul de seu país, o Exército israelense bombardeou o norte de Gaza, especialmente Jabaliya e Beit Lahia, e Nuseirat no centro, onde três palestinos foram mortos, segundo a Defesa Civil.

Israel, que concentra a sua ofensiva desde 6 de outubro no norte do território, afirmou ter "eliminado dezenas de terroristas em Jabaliya" e relatou operações contra o Hamas no sul e no centro do território.