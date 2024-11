Apesar da chuva, GP do Brasil presta homenagem a Ayrton Senna

"Aqui no Brasil não ser um brasileiro comemorando o carro do Ayrton? Desculpe, mas é um chute fora do gol", disse Fittipaldi ao site do UOL.

- Tributo de Vettel -

Antes do início das competições em Interlagos, onde o lendário piloto brasileiro venceu em 1991 e 1993, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel apresentou na quinta-feira um carro especial, semelhante aos carros alegóricos exibidos nos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro.

Junto com os artistas Matthias Garff (Alemanha) e Mundano (Brasil), o ex-piloto alemão construiu um capacete gigante amarelo, verde e azul com materiais recicláveis, como o que Senna usava, na tentativa de preservar o legado do brasileiro.

"Ayrton significa muito no Brasil, então pensamos: vamos construir um capacete, mas não vamos apenas construir um capacete, vamos torná-lo diferente e enfatizar outra questão, que é o meio ambiente e a gestão de resíduos", disse Vettel ao site oficial da F1.

A maior parte dos integrantes do grid assistiu à apresentação do tributo, no meio do circuito, que conta com murais em homenagem ao ídolo dentro e fora de suas instalações.