Atalanta vence na visita ao líder Napoli (3-0) com dois gols de Lookman

Lookman, autor dos três gols com os quais a Atalanta venceu a final da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen em maio, marcou o segundo gol do dia com um belo chute (31'), provocando a ira do técnico do Napoli Antonio Conte.

Seus jogadores estavam em superioridade numérica no lance do gol mas foram surpreendidos pelo passe de Charles de Ketelaere, que conseguiu tocar para o nigeriano, acompanhado de perto por dois marcadores.

Nos últimos minutos da partida, o ítalo-argentino Mateo Retegui marcou o terceiro gol (90'+2) e reforçou a sua posição na artilharia do campeonato, com seu décimo primeiro gol desde agosto.

Apesar desta derrota, a segunda da temporada, o Napoli segue na liderança ao final da 11ª rodada com 25 pontos.

A Inter, que por enquanto é a quarta colocada com 21 pontos, pode ficar mais perto da liderança neste domingo se vencer o Venezia no jogo que começa às 16h45 (horário de Brasília).

Graças a esta quinta vitória consecutiva, a Atalanta é provisoriamente 2ª colocada com 22 pontos: a 'Dea' é a equipe em melhor momento da Serie A, com 18 gols marcados e apenas dois sofridos nos últimos cinco jogos do campeonato.