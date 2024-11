Harris e Trump queimam seus últimos cartuchos eleitorais para as presidenciais

Os candidatos contam com apoiadores de peso. Trump com o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e as suas controversas doações de um milhão de dólares por dia (5,8 milhões de reais) aos eleitores registrados.

Harris tem ao seu lado o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle. Biden fala pouco desde uma gafe na qual se referiu aos apoiadores de Trump como "lixo".

O mundo acompanha com nervosismo as eleições na superpotência mundial, principalmente devido às suas repercussões no Oriente Médio e na guerra na Ucrânia, mas também devido aos efeitos comerciais das promessas protecionistas.

