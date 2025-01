SP: Santos não tem praias liberadas para banho; outras 31 estão impróprias

O boletim da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aponta que nenhuma praia de Santos, no litoral do estado, pode ser usada por banhistas. A cidade, além de outros municípios da Baixada Santista, enfrentam um surto de virose desde o início do período de festas de fim de ano. Ao todo, 38 praias estão impróprias. A atualização foi feita na última quinta-feira (2).

O que aconteceu

Das sete praias de Santos, todas estão impróprias para banho. A informação foi repassada à Cetesb pela própria prefeitura. As demais medições foram feitas por técnicos da Cetesb entre os dias 1 e 29 de dezembro do ano passado.

Em Guarujá, onde o número de atendimentos por virose passou de 2.000 em dezembro, duas das 12 praias estão impróprias. Os banhistas não devem procurar, segundo a Cetesb, a praia de Perequê e a da Enseada, no acesso pela Avenida Santa Maria. Foi na Enseada que a atriz Bruna Carolina Souza ficou e teve um quadro considerado grave, como afirmou em entrevista ao UOL News neste sábado (4).