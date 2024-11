Museu Britânico mostra Picasso em uma faceta menos conhecida como gravador

O famoso artista Pablo Picasso criou cerca de 2.400 gravuras, uma espécie de diário pessoal e uma faceta menos conhecida do pintor espanhol (1881-1973), que o Museu Britânico de Londres apresenta desde quinta-feira (31) em uma exposição.

A exposição "Picasso: printmaker (gravador)", será exibida até dia 30 de março de 2025 e reúne quase uma centena de gravuras.

"As pessoas estão mais familiarizadas com suas pinturas, então queríamos mostrar que a gravura é uma área criativa realmente importante de seu trabalho e que ele alcançou grandes feitos nesse campo", disse à AFP a curadora da exposição Catherine Daunt, curadora de gravuras modernas e contemporâneas do Museu Britânico.