Biden pede para 'baixar a temperatura' política; Trump já tem chefe de gabiente

O líder octogenário segue adiante com sua agenda. Este mês, ele viajará para a cúpula da Apec, no Peru, e, na sequência, passará pelo Brasil, onde realizará uma visita inédita à floresta amazônica e participará da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, informou a Casa Branca.

- Trump na Flórida -

Trump está em sua mansão, em Mar-a-Lago, na Flórida, de onde alinha sua próxima equipe de governo.

Desde a sua vitória, falou com "provavelmente" 70 líderes mundiais, mas ainda tem pendente uma conversa com Putin. "Acho que falaremos", declarou Trump à NBC News.

O republicano já tem uma chefe de gabinete. Será sua diretora de campanha, Susie Wiles, que o ajudou a ganhar as eleições.

Trump a descreve como "dura, inteligente, inovadora" e com vontade de trabalhar "incansavelmente para Fazer os Estados Unidos Grandes de Novo", seu lema, "Make America Great Again".