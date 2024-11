Tufão Yinxing atinge as Filipinas

O tufão Yinxing atingiu o nordeste das Filipinas nesta quinta-feira (7), arrancou árvores e forçou milhares de moradores a abandonar as áreas costeiras do país, poucas semanas após uma tempestade tropical deixar 150 mortos no país.

Mais de 21.000 pessoas abandonaram quase 200 vilarejos na província de Cagayan, informou Rueli Rapsing, que trabalha no serviço de resgate da região.

Yinxing é o terceiro ciclone em menos de um mês a afetar o arquipélago, depois da passagem da tempestade tropical Trami, que deixou pelo menos 150 mortos, e do supertufão Kong-rey.