Brasileiras idolatram condenado à morte no TikTok: atração tem explicação?

Vítimas são deixadas de lado enquanto criminosos viram alvo das narrativas

Os especialistas concordam que as redes sociais impactam para exaltação de criminosos como Wilson. Para eles, enquanto essa glorificação ocorre, as vítimas e o sofrimento por elas vivenciados são deixados de lado. "Quem deveria ser respeitada e provocar sentimentos altruístas é a vítima e não o seu algoz", ressaltou a professora.

Pesquisadora destaca mudança de comportamento entre as admiradoras. Segundo Katharina da Silva, mestranda do Instituto de Psicologia da USP (Universidade de São Paulo), antes, o costume era enviar cartas ou mesmo se aglomerar na frente de uma delegacia, enquanto hoje costumam publicar vídeos nas redes sociais com edições parecidas com a que jovens fazem para ídolos e personagens preferidos.

Para Silva, a disseminação da admiração de mulheres por assassinos, como Wilson, e a amplificação das vozes de criminosos são consequências de uma sociedade cada vez mais conectada. "Neste cenário, em que as informações se espalham facilmente e atingem públicos gigantes, fazendo mais barulho que antes (...) um assassino pode ser bem assessorado e ter conteúdos produzidos sobre si com propósito de ganhar a simpatia da população e, com sorte, de membros do júri."

Claro que o fato do criminoso em questão ter traços físicos considerados atraentes também contribui para a sua fama entre essas mulheres. Somando isso à edição de outras pessoas que fazem esse indivíduo parecer ainda mais atraente, glamoroso e até gentil, cria-se uma versão inexistente e idealizada de como o criminoso deve ser 'de verdade'.

Katharina da Silva, mestranda na USP