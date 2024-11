Zelensky alerta que fazer concessões à Rússia seria 'inaceitável' para a Europa

Mais de dois anos e meio após o início da invasão russa da Ucrânia, Moscou está em uma posição de força no front leste, onde seu Exército avança cada vez mais rápido contra tropas ucranianas, menores e menos equipadas.

"Não podemos nos limitar a dizer, '[um cessar-fogo agora] e depois veremos'. Não é viável. Pior, é irresponsável. Precisamos de um plano claro", disse Zelensky durante uma cúpula europeia em Budapeste. "É uma retórica muito perigosa", acrescentou.

Zelensky deu estas declarações em reação às falas do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, o dirigente da UE com vínculos mais próximos com o Kremlin, e reiterou seu chamado a um cessar-fogo.

O retorno de Trump à Casa Branca aumenta os temores na Ucrânia e entre os europeus de que os EUA retirem seu apoio nos próximos meses.

"Falei com [o presidente eleito] Trump [...] foi uma boa conversa produtiva, mas não podemos dizer quais ações específicas ele tomará", declarou Zelensky.

O presidente ucraniano viajou para a Hungria para uma reunião com líderes europeus, onde disse que os laços com os Estados Unidos e a Europa não devem ser "perdidos" após a vitória do republicano.