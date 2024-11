EUA acusa empresa chinesa de exportar componentes de fentanil

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou uma empresa química chinesa e vários funcionários do grupo de exportar ilegalmente precursores de fentanil, enquanto Washington busca uma maior cooperação com Pequim para combater o tráfico deste opioide sintético.

A Hubei Aoks Bio-Tech Co. Ltd, com sede em Wuhan, foi acusada por um grande júri federal de 13 crimes vinculados com a venda de precursores de fentanil para a produção de milhões de comprimidos destinados ao mercado americano, informou o Departamento de Justiça em um comunicado.

"A acusação afirma que uma empresa, o seu CEO e o seu diretor de vendas receberam benefícios financeiros ao exportar, de maneira consciente, materiais que contribuíram para alimentar a crise do fentanil no nosso país", disse o procurador federal Martin Estrada.