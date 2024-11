Grande maioria das mortes em Gaza são mulheres e crianças, segundo a ONU

"Tragicamente, estas violações documentadas são incessantes, mais de um ano após o início da guerra", acrescentou.

De acordo com os seus serviços, cerca de 80% de todas as mortes verificadas ocorreram durante ataques a edifícios residenciais ou casas semelhantes, e cerca de 90% das pessoas morreram em incidentes que ceifaram a vida de cinco ou mais pessoas.

O relatório indica que a grande proporção de mortes verificadas em prédios residenciais pode ser parcialmente explicada pela "metodologia de verificação" do Alto Comissariado, que requer pelo menos três fontes independentes.

Destaca também que é mais difícil recolher e verificar informações sobre pessoas que morreram em outras circunstâncias.

Israel insiste que as suas operações em Gaza são dirigidas contra os combatentes do Hamas. No entanto, o relatório publicado nesta sexta-feira destaca que as mortes verificadas refletem em grande parte a composição demográfica da população geral de Gaza, e não a dos combatentes.

Israel prometeu destruir o Hamas depois que os seus combatentes realizaram um ataque no sul do país, em 7 de outubro, que matou 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses e que inclui os reféns mortos em cativeiro.