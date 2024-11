Torcedores israelenses chegam a Tel Aviv após incidentes violentos em Amsterdã

"Vemos com horror nesta manhã as imagens e vídeos chocantes que desde 7 de outubro esperávamos não ver novamente: um pogrom antissemita que está ocorrendo atualmente contra os torcedores do Maccabi Tel Aviv e cidadãos israelenses no coração de Amsterdã, Países Baixos", escreveu no X (antigo Twitter).

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou os eventos como "um ataque antissemita premeditado".

Em resposta à violência, o exército israelense proibiu todo o seu pessoal de viajar para os Países Baixos até novo aviso.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que o chanceler Gideon Saar viajará à capital holandesa para uma "visita diplomática urgente".

O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, denunciou "ataques antissemitas contra israelenses", classificando-os como "inaceitáveis", em uma mensagem no X.

"Estou em contato direto com todas as pessoas envolvidas. Netanyahu insistiu que os autores desses atos sejam encontrados e levados à justiça", garantiu.