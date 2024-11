Paramilitares são acusados de causar a morte de 120 civis em dois dias no Sudão

O Ministério das Relações Exteriores do Sudão acusou, nesta sexta-feira (8), os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) de terem causado a morte de 120 civis em dois dias no estado de Gezira.

O Sudão está atolado em uma sangrenta guerra civil desde abril de 2023, entre o Exército regular, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, o líder de fato do país, e os paramilitares das FAR do seu antigo adjunto, o general Mohamed Hamdan Daglo.

"A milícia Janjawid cometeu um novo massacre na cidade de Al Hilaliya, no estado de Gezira, deixando até agora 120 mártires, mortos por tiros, intoxicação alimentar ou pela falta de cuidados médicos que afeta centenas de civis", afirmou o ministério em um comunicado.