Juventus vence Torino em clássico; Milan tropeça com Cagliari

A Juventus venceu a 209ª edição do Dérbi de Turim ao bater o Torino por 2 a 0 neste sábado (9), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, que teve o empate do Milan com o Cagliari em 3 a 3, depois da vitória do time 'rossonero' sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Em um jogo duro, Weah abriu o placar aos 18 minutos, marcando seu terceiro gol nos últimos quatro jogos da Serie A.

Na reta final, o turco Kenan Yildiz garantiu a vitória da Juve mandando a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Francisco Conceicao (84').