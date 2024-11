Após temporais, protesto em Valencia reúne milhares contra gestão de inundações

Quando os alertas começaram a tocar nos celulares dos habitantes de Valencia, muitos já estavam em apuros.

- 'Má-fe' -

Na Espanha, a gestão de desastres é de responsabilidade das administrações regionais, mas o Governo central pode fornecer recursos e até mesmo assumir a gestão em casos extremos.

Essa é a fonte das acusações de falta de ação feitas pela oposição contra o governo do socialista Pedro Sánchez, que sugerem não ter atuado para assistir ao naufrágio do Executivo valenciano nas mãos do PP. Segundo o porta-voz desse partido no Congresso dos Deputados, Miguel Tellado, Sánchez agiu de "má-fé".

