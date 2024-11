Clima leva Petro a decretar 'situação de desastre' na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, decretou "situação de desastre" em nível nacional, após tempestades causarem inundações em várias regiões do país e uma seca que obriga Bogotá a racionar água.

"Decreta-se situação de desastre em todo o país, em virtude da variação climática, geradora de impactos imprevisíveis e incomuns, aumentando a vulnerabilidade dos territórios", anunciou o presidente neste domingo, em entrevista coletiva.

Petro fez o anúncio após se reunir com autoridades de gestão de riscos para analisar a situação das chuvas. Segundo comunicado da Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (UGRD) divulgado hoje, as tempestades deste fim de semana causaram danos em 27 dos 32 departamentos do país. O boletim não menciona se houve vítimas.