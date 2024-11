EUA diz ter atacado instalações huthis no Iêmen

Os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios aéreos na madrugada de sábado para domingo (9 e 10) contra instalações de armazenamento de armas dos rebeldes huthis no Iêmen, informou o Pentágono.

As armas sofisticadas em questão eram utilizadas por grupos apoiados pelo Irã para atacar embarcações civis e militares no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, disse à AFP um alto funcionário da defesa dos EUA.

Entretanto, a rede huthi Al Massira reportou três ataques em vários bairros da capital Sanaa.