Justiça confirma morte a tiros de dois barra bravas do Rosario Central após partida

Bracamonte não pôde entrar no estádio porque foi proibido pelo "direito de admissão" em eventos esportivos, devido ao seu histórico com os tribunais, mas estava nas proximidades do Gigante de Arroyito quando foi atacado, como era de costume em todas as partidas.

A última das tentativas de assassinato contra ele ocorreu em 10 de agosto, quando foi baleado com seu parceiro enquanto andavam de motocicleta na cidade de Rosário.

Na sexta-feira, Bracamonte compareceu a um julgamento contra ele por violência de gênero, no qual a Promotoria pediu que ele fosse condenado a dois anos de prisão.

Bracamonte, que também estava sendo processado por associação ilícita, extorsão e lavagem de dinheiro, era responsável pela barra brava do Rosario Central há 25 anos e havia sofrido quase 30 atentados contra sua vida.

As brigas entre barra bravas são comuns no futebol argentino, que já registrou mais de 300 mortes em sua história profissional, de acordo com a organização Salvemos al Fútbol.

