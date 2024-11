Chelsea e Arsenal empatam em clássico; United vence antes da chegada de Amorim

Chelsea (3º) e Arsenal (4º), ambos com 19 pontos, empataram em 1 a 1 neste domingo (10) no clássico londrino que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Inglês, que teve a vitória do Manchester United sobre o Leicester por 3 a 0, na despedida do técnico interino Ruud Van Nistelrooy antes da chegada do português Rúben Amorim.

Com o fim da rodada antes da pausa do campeonato para a data Fifa, o grande beneficiado foi o líder Liverpool, que no sábado venceu o Aston VIlla por 2 a 0.

Todos os seus perseguidores tropeçaram, inclusive o Manchester City, que caiu diante do Brighton por 2 a 1 e sofreu sua quarta derrota consecutiva entre todas as competições.