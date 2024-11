Barcelona perde para Real Sociedad, mas segue líder do Espanhol

- Vitor Roque marca para o Betis -

Também neste domingo, o atacante brasileiro Vitor Roque marcou no empate do Betis em casa com o Celta de Vigo em 2 a 2, um resultado que pode afastar o time da Andaluzia da zona de classificação para as copas europeias.

O Betis esteve atrás no placar na maior parte do jogo e conseguiu salvar um ponto graças ao gol nos acréscimos de Marc Bartra (90'+5). Vitor Roque marcou no final do primeiro tempo (40').

Foi o terceiro gol do brasileiro de 19 anos no Campeonato Espanhol desde chegou ao Betis emprestado pelo Barcelona.

O Celta abriu o placar com Javi Rodríguez (13') e fez o segundo com o grego Anastasios Douvikas (82').

Com este resultado, o Betis fica na sétima posição da tabela com 20 pontos, três a mais que o Celta (11º).