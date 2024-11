Alemanha terá legislativas antecipadas em fevereiro após colapso da coalizão de Scholz

A maior economia da Europa enfrenta uma crise política desde a ruptura, na quarta-feira da semana passada, do governo de coalizão formado pelos social-democratas de Scholz, os Verdes e os liberais do partido FDP, que comandava o país desde o final de 2021.

O abalo acontece no pior momento possível para a principal economia do continente, que enfrenta uma grave crise industrial e a preocupação com as consequências que o retorno de Donald Trump à Casa Branca terão para seu comércio e segurança.

Scholz, que atualmente lidera um governo minoritário com os Verdes, cogitava inicialmente um voto de confiança em 15 de janeiro e eleições em março.

Contudo, pressionado por todos os lados para acelerar o ritmo, o chefe de Governo impopular atribuiu a tarefa de definir a data nas mãos dos grupos parlamentares dos conservadores da CDU/CSU, o principal partido da oposição, e de seu partido social-democrata SPD.

- Conservadores favoritos -

Como não tem mais a maioria parlamentar, há uma grande chance de Scholz perder a votação no Bundestag.