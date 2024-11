Apec realiza cúpula no Peru sob a sombra do protecionismo de Trump

O governo mobilizou 13 mil policiais para garantir a segurança da cúpula, ameaçada por três dias de manifestações contra Boluarte, cuja impopularidade é superior a 90%, segundo as pesquisas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, será uma das principais ausências da cúpula. O seu país não reconhece o governo de Dina Boluarte desde a saída do poder do esquerdista Pedro Castillo, em dezembro de 2022.

Entre os líderes que confirmaram presença estão o presidente do Chile, Gabriel Boric; o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau; o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol; o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba; o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong; o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e o presidente do Vietnã, Luong Cuong.

