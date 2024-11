Auditoria da UE revela problemas de rastreabilidade nas exportações de carne bovina brasileira

O objetivo da auditoria era "avaliar os controles de resíduos de substâncias farmacologicamente ativas, pesticidas e poluentes em animais e produtos de origem animal" no Brasil.

Sua publicação acontece no momento em que a conclusão, possivelmente iminente, de um acordo de livre-comércio entre a UE e os cinco países do Mercosul (entre eles o Brasil) suscita forte oposição, especialmente por parte dos pecuaristas, que temem a concorrência de certos produtos procedentes da América Latina, em particular a carne bovina.

Segundo uma fonte da Comissão Europeia, representantes da Direção de Saúde da UE viajaram ao Brasil e "constataram certas deficiências no sistema de controle das autoridades brasileiras, sobretudo no que se refere às novilhas".

"Como sempre ocorre nestes casos, se envia um pedido de atuação ao país envolvido para que os problemas sejam sanados e, neste caso, as próprias autoridades brasileiras paralisaram diretamente as exportações deste tipo de animais à UE", explicou.

"Uma vez confirmado o plano de ação e constatado que é bom, verificaremos de nossa parte que tudo é aceitável e as exportações poderão ser retomadas", declarou.

A quantidade em questão "não é enorme porque se trata de gado muito específico", indicou este funcionário europeu, sem detalhar o volume nem há quanto tempo existe o problema.