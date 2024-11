Fundo para perdas e danos pela mudança climática está 'pronto' para entrar em vigor

"O fundo de perdas e danos está pronto para desembolsar financiamento", disse o diretor-executivo Ibrahima Cheikh Diong, do Senegal, ao assinar os protocolos que lançam oficialmente a iniciativa.

O lançamento do fundo representa um progresso nas disputas entre países do Norte e do Sul global sobre o financiamento climático, uma questão central na COP29.

Países ricos como Alemanha, França, Emirados Árabes Unidos e Dinamarca comprometeram-se até agora a doar 722 milhões de dólares (4,16 bilhões de reais).

Esse valor, no entanto, "não chega nem perto de reparar os danos infligidos aos vulneráveis" e "equivale aproximadamente à renda anual dos dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Não representa nem um quarto dos danos causados no Vietnã pelo furacão Yagi em setembro", acrescentou, instando os países doadores a "assinarem cheques à altura".

As contas de danos resultantes de desastres climáticos podem ascender a bilhões de dólares. Atualmente mal há fundos suficientes de perdas e danos para cobrir um único evento, dizem os especialistas.