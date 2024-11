Tribunal chileno ordena saída de segurança do presidente do Vietnã acusado de abuso sexual

O acordo, que foi aceito pela vítima, de nacionalidade chilena, é "um evento único" e não envolve "risco para a vítima", explicou o promotor Felix Rojas.

Na lei chilena, "o crime de abuso sexual permite, em certas ocasiões, a proposta de soluções alternativas", disse Rojas.

O presidente vietnamita fez uma visita oficial ao Chile antes de viajar a Lima para a cúpula de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

No âmbito dessa visita, e quando a prisão do guarda-costas já havia sido noticiada, o presidente chileno, Gabriel Boric, recebeu Luong Cuong no palácio La Moneda, no centro de Santiago.

Essa situação "não interferiu no relacionamento que existe entre o Chile e o Vietnã", disse o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren.

"Recebi as desculpas do ministro das Relações Exteriores do Vietnã em relação a esse incidente lamentável e o Vietnã ofereceu toda a cooperação para esclarecer esse caso", enfatizou o ministro chileno.