Trump opta por falcões para seu futuro governo

Na política externa, Rubio é a favor de exercer pressão máxima sobre a China e o Irã e de acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele também é muito crítico do governo castrista de Cuba, do presidente venezuelano Nicolás Maduro e do nicaraguense Daniel Ortega.

O senador de 53 anos e Trump foram rivais nas primárias republicanas de 2016. Naquela época, a relação entre os dois era execrável e os insultos estavam na ordem do dia.

Mas na política a memória é curta e eles passaram de inimigos a aliados.

O congressista da Flórida Michael Waltz emerge como conselheiro de Segurança Nacional, de acordo com o The Washington Post e o The Wall Street Journal.

Waltz, um veterano das forças especiais do Exército, fez um discurso elogiando o magnata conservador na Convenção Nacional Republicana em julho, no qual defendeu a "paz através da força dos Estados Unidos".

Em janeiro de 2023, o congressista co-apresentou um projeto de lei para autorizar o uso da força militar contra os cartéis de drogas mexicanos, que ele culpa pelo contrabando de fentanil através da fronteira com os Estados Unidos.