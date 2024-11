França, Itália e Portugal buscam vaga nas quartas da Liga das Nações

No Grupo A1, Portugal receberá a Polônia, que não poderá contar com o artilheiro Robert Lewandowski, com problemas na região lombar desde a derrota do Barcelona por 1 a 0 para a Real Sociedad no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A seleção portuguesa, líder com dez pontos e comandada pelo astro Cristiano Ronaldo, viajará na sequência à Croácia, segunda colocada com sete.

Além disso, no Grupo A3, Holanda e Hungria se enfrentam em um duelo crucial para ambas as equipes, empatadas com cinco pontos, enquanto a Alemanha, classificada com 10, joga contra a lanterna Bósnia.

Dinamarca e Sérvia - 7 e 4 pontos - têm dois jogos para conseguir a outra vaga do Grupo A4, no qual a Espanha já está classificada.

Na quinta rodada, os dinamarqueses receberão os espanhóis na sexta-feira, enquanto a Suíça, lanterna com um ponto, joga em Zurique contra a Sérvia.

As quartas de final, com jogos de ida e volta, serão disputadas em março. O 'Final 4', com semifinais e final para determinar o campeão, acontece em junho.