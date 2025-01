Primeira frente fria do ano chega amanhã a SP com alerta para enchentes

Situação é de alerta no estado de SP

No sábado, 4, a frente fria avança ao longo da costa paulista e reforça a instabilidade. Com isso, as pancadas de chuva ocorrem de forma mais frequente e duradoura. O tempo não fica completamente fechado.

"Ainda ocorrem alguns períodos de sol e a sensação será de abafamento, mas as pancadas de chuva podem acontecer a qualquer hora e em vários momentos do dia. Há potencial de temporal/chuva volumosa, com rajadas fortes de vento, de 50 a 70 km/h", afirma a Climatempo.

Há risco de alagamentos, enchentes e impactos no fornecimento de energia.

As pancadas de chuva devem atingir praticamente todo o estado de São Paulo. O risco é maior especialmente no sábado. "O interior paulista fica no alerta e áreas próximas a Minas Gerais podem ter chuva de forma mais frequente", acrescenta a empresa de meteorologia.

Cidade de São Paulo