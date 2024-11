Um homem com explosivos tentou, sem sucesso, entrar no Supremo Tribunal Federal em Brasília nesta quarta-feira (13), e morreu por causa de uma explosão em frente ao edifício, disseram as autoridades.

"O cidadão se aproximou do Supremo Tribunal Federal, tentou entrar, não conseguiu e ocorreu a explosão na porta", disse em coletiva de imprensa a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

rsr-ffb/app/dga/rpr/am