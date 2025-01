FBI: Homem que fez ataque nos EUA agiu sozinho e '100% inspirado pelo ISIS'

Bombas foram deixadas pelo homem em ruas de Nova Orleans. Segundo o órgão, câmeras de segurança gravaram o momento em que os artefatos foram abandonados pelo homem. Dois explosivos foram encontrados e desarmados pela polícia: um deles estava em um cruzamento da rua do ataque e outro estava duas quadras do lado do ponto do atropelamento.

Não há "vínculo conclusivo" entre ataque em Nova Orleans e explosão de tesla em Las Vegas. O FBI investigava se os dois casos estavam conectados. Um soldado da ativa do Exército dos EUA morreu na explosão do veículo, que estava na frente de um hotel do presidente eleito Donald Trump, também nessa quarta.

Não acreditamos, neste momento, que mais alguém esteja envolvido neste ataque, além de Shamsud Din Jabbar.

Christopher Raia, alto funcionário do FBI, em coletiva de imprensa

Relembre o caso

Shamsud-Din Jabbar, ex-militar e cidadão norte-americano que morava no Texas, deixou 14 mortos após avançar com caminhonete contra multidão em Nova Orleans. O ataque ocorreu por volta de 3h15 no horário local (6h15 no horário de Brasília) desta quarta-feira.