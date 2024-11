Museu Kon Tiki na Noruega devolve restos humanos à Ilha de Páscoa

"Meu avô estaria orgulhoso do que estamos a ponto de conseguir", celebrou Liv Heyerdahl, neta do navegador e atual diretora do museu Kon Tiki.

"O retorno dos objetos à Ilha de Páscoa garantirá que o povo rapa nui seja proprietário de seus bens culturais", acrescentou o museu.

Quatro representantes da Ilha de Páscoa passaram a noite no museu, perto dos restos mortais, como parte de um ritual para despertar o espírito dos mortos.

O ritual foi realizado em rapanui - a língua tradicional - explicou Laura Tarita Rapu Alacrón, membro da delegação, à agência de notícias NTB.

Também foram programadas cerimônias para quando os restos chegarem a seu destino. Eles serão transportados pela ilha a oito lugares sagrados antes de serem enterrados definitivamente.

Em 1947, o explorador e escritor norueguês Thor Heyerdahl construiu uma balsa, batizada de Kon Tiki, em homenagem a um deus inca, e partiu do Peru até o arquipélago de Tuamotu, na Polinésia Francesa, após 101 dias e 7.000 km.