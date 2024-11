Trump iniciará mandato com poder quase ilimitado

Controle do Congresso

Nesta quarta-feira (13), os republicanos foram declarados o partido majoritário na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, completando sua vitória expressiva na eleição da semana passada.

Após mais de uma semana de contagem de votos, a CNN e a NBC projetaram que o partido de Trump alcançou os 218 assentos necessários para manter sua maioria na Câmara de 435 assentos, tendo já tomado o Senado dos democratas.

O controle de ambas as câmaras do Congresso facilitará a confirmação de suas nomeações para cargos-chave da administração e também poderá permitir que ele avance com sua agenda radical de deportações em massa, cortes de impostos e desregulamentações.

Tendo eliminado do Partido Republicano os membros que não estão alinhados com sua agenda "Make America Great Again" (Fazer os Estados Unidos Grandes Novamente), o presidente eleito pode esperar pouca resistência interna.

No entanto, a maioria das leis requer uma supermaioria de 60 votos para avançar no Senado, um número que os republicanos não alcançarão.