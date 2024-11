G20 Social, o toque popular de Lula antes da grande cúpula de chefes de Estado

Estão marcadas sessões plenárias para sexta-feira para discutir os três eixos propostos pelo Brasil à cúpula do G20: combate à fome, à pobreza e às desigualdades; sustentabilidade e mudança climática; e reforma da governança global.

Durante a cerimônia de encerramento, no sábado, será entregue a Lula um texto com as "demandas e aspirações" da sociedade civil.

O governo brasileiro espera que o documento seja incorporado - nas questões sobre as quais há consenso - na declaração final dos líderes do G20.

"Espero que tudo seja acatado, que seja o melhor para todos. Nós precisamos de apoio, de resistência", disse a indígena potiguara Cristina Ferreira da Silva, de 51 anos.

Com um cocar de penas na cabeça, Cristina planejava participar de um evento convocado pela Central Única dos Trabalhadores do Brasil, com o objetivo de saber o que "está acontecendo no mundo".

Outro destaque desse popular G20: o Festival Cultural da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, inspirado nos grandes shows Live Aid e Free Nelson Mandela, realizados em Londres em 1985 e 1988.