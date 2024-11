Irã alerta que não vai negociar programa nuclear sob pressão

O chefe da diplomacia iraniana Abbas Araqchi alertou, nesta quinta-feira (14), que seu país não negociará "sob pressão ou intimidação" sobre seu programa nuclear, após uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

Por sua vez, o diretor da Organização Iraniana de Energia Atômica (OIEA), Mohammad Eslami, afirmou que a República Islâmica reagiria "imediatamente" a qualquer pressão estrangeira, enquanto Grossi pediu resultados nas negociações para "evitar a guerra".

A visita do diplomata argentino acontece uma semana após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos que, durante seu primeiro mandato (2017-2021), promoveu uma política de "pressão máxima" contra Teerã, restabelecendo as sanções e retirando os Estados Unidos do acordo alcançado em 2015 entre Teerã e as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano.