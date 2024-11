Setor de criptomoedas dos EUA espera viver 'era de ouro' com retorno de Trump ao poder

- "Empurradas" para o exterior -

"A ausência de regras claras não apenas sufocou a inovação, mas também levou empresas do setor a migrarem para países com legislações mais transparentes", considerou Katherine Snow, responsável jurídica da Thesis, que desenvolve aplicações baseadas no bitcoin.

Um projeto de lei, atualmente nas mãos do Senado, prevê que seja outro regulador, a CFTC, a ficar responsável pelo setor, com uma perspectiva mais pragmática e menos dogmática.

Essa mudança regulatória poderia "acelerar a aprovação de novos produtos de investimento" e "aumentar o fluxo de capitais" para o ecossistema de moedas digitais, afirmou Simon Peters, analista da eToro.

Chandra Duggirala, titular da incubadora Tides.Network, espera uma ruptura com a política do governo de Joe Biden, vista como "desfavorável às criptomoedas nos Estados Unidos".

Em particular, esse executivo destacou a pressão sobre os bancos tradicionais para dissuadi-los de colaborar com empresários da "blockchain", a tecnologia de base das moedas digitais.