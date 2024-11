Scholz insta Putin a negociar com a Ucrânia

Desde o início da invasão russa, a Alemanha - histórica parceira energética da Rússia - tem sido o segundo maior fornecedor de ajuda militar para Kiev, depois dos Estados Unidos.

No entanto, nos últimos meses, Scholz se recusou, apesar dos repetidos pedidos do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a fornecer mísseis de longo alcance Taurus para Kiev, por temer uma escalada com Moscou, e rejeitou o pedido da Ucrânia para se integrar à Otan.

Essas tensões, exacerbadas pelas dificuldades da Ucrânia no front diante do avanço do exército russo no leste, ocorrem em um contexto geopolítico mundial incerto desde a vitória de Donald Trump nas eleições americanas.

O presidente eleito afirmou, nos últimos meses, que poderia resolver o conflito ucraniano "em vinte e quatro horas", sem detalhar seu plano. A volta do republicano à Casa Branca faz com que os ucranianos temam pelo fim do apoio dos Estados Unidos.

