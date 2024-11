Zverev e Ruud avançam à semifinal do ATP Finals; Alcaraz é eliminado

Mas no tie break, Zverev abriu vantagem rapidamente para fechar a parcial em 65 minutos.

- Foco na Copa Davis -

O número 2 do mundo, que chegou com confiança a Turim depois do título do Masters 1000 de Paris, conseguiu sua tão esperada quebra logo no primeiro game do segundo set.

Alcaraz teve o primeiro break point a favor no quinto game, mas Zverev se mostrou muito sólido, imparável no serviço, para aproveitar o primeiro match point e selar sua 69ª vitória na temporada, a oitava consecutiva.

"Foi um jogo de altíssimo nível, principalmente no final do primeiro set e no tie-break houve muitos pontos, senti como se estivesse jogando contra o Homem-Aranha", disse Zverev.

Já pensando na Copa Davis, Alcaraz admitiu que está motivado para buscar seu primeiro título no torneio, que marcará a despedida do ídolo Rafael Nadal.