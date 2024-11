Antes do G20, Lula defende 'voz das ruas' sobre 'voz dos mercados'

No texto, urgem as lideranças do mundo a assumirem "compromissos ambiciosos" e "agir com determinação" para acabar com a fome e salvar o planeta frente ao aquecimento global, taxar os super-ricos e regular a desinformação.

- Esforços pelo clima -

O documento também pede o combate às mudanças climáticas, "com respeito à ciência e aos conhecimentos tradicionais dos nossos povos".

Insta a substituir os combustíveis fósseis por uma economia de baixo carbono e impulsionar um fundo de preservação das florestas tropicais, uma proposta do Brasil que beneficiaria cerca de 80 países.

Enquanto as negociações avançam com dificuldade na COP29 em Baku, no Azerbaijão, Lula afirmou que 2025 será "a hora da Amazônia falar para o mundo", quando o Brasil sediará a próxima conferência das partes sobre mudanças climáticas.

"Os países ricos têm que ajudar a financiar a proteção da nossa floresta", disse neste sábado Lula, que busca se posicionar como protagonista mundial na luta ambiental.