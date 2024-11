Ataque com faca deixa 8 mortos e 17 feridos em escola na China

O suposto autor do massacre, um estudante de 21 anos do estabelecimento, foi "detido no local".

O suspeito, frustrado "por ter sido reprovado nos exames de graduação e insatisfeito com a remuneração de seu estágio, voltou à escola para mostrar sua irritação e cometer os assassinatos", afirma o boletim policial, segundo o qual o jovem "confessou tudo".

A China é um país considerado seguro, mas nos últimos meses foram registrados vários ataques de grande repercussão.

Na segunda-feira passada, um homem matou 35 pessoas e feriu 43 pessoas ao atropelar uma multidão na cidade de Zhuhai, no sul do país.

No mês passado, um homem esfaqueou três pessoas até a morte e feriu outras 15 em um supermercado em Xangai.

Em setembro, um estudante japonês foi morto a facadas em Shenzhen (sul).