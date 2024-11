Bombardeios israelenses prosseguem contra redutos do Hezbollah no Líbano

Bombardeios aéreos israelenses atingiram neste sábado (16) redutos do Hezbollah no Líbano, um dia após fontes de alto escalão do governo libanês anunciarem que estão examinando uma proposta americana de cessar-fogo entre o movimento islamista e Israel.

O Hezbollah abriu uma frente contra Israel após o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque violento do Hamas em território israelense, em apoio ao seu aliado palestino.

Após quase um ano de fogo cruzado na fronteira, o Exército israelense iniciou em 23 de setembro uma campanha de bombardeios em larga escala no Líbano. Uma semana depois, iniciou uma ofensiva terrestre no sul do país.