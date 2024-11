Disparos de foguetes do Hezbollah atingem sinagoga de Haifa

O exército israelense anunciou neste sábado a morte de um de seus soldados no sul do Líbano, elevando para 48 o número de militares mortos em combates com o Hezbollah desde o início de sua ofensiva terrestre na região, em 30 de setembro.

Uma semana antes, o exército havia iniciado uma intensa campanha de bombardeios no Líbano. O objetivo é neutralizar o Hezbollah no sul para permitir o retorno dos moradores do norte de Israel, deslocados por mais de um ano de fogo cruzado na fronteira.

A milícia pró-iraniana abriu uma nova frente contra Israel em solidariedade ao Hamas, após o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, desencadeada por um sangrento ataque do movimento islamista palestino em território israelense.

